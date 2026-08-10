Sony и TSMC потратят миллиарды на чипы нового поколения

Sony и TSMC планируют инвестировать около 1 трлн иен, или $6,3 млрд, в совместное производство микрочипов следующего поколения, используемых в датчиках изображения.

Предприятие будет создано в японской префектуре Кумамото и сможет начать коммерческий выпуск продукции уже в 2029 году. Совместное предприятие предполагается разделить между компаниями в соотношении 60% у Sony и 40% у TSMC.

Изображение Grok

О планах сотрудничества компании объявили еще в мае. Sony предоставит собственные разработки и экспертизу в области сенсоров изображения, тогда как TSMC отвечает за производственные технологии и технологические процессы. Основной задачей станет создание и выпуск датчиков нового поколения.

Партнерство также рассчитано на развитие так называемого физического ИИ — систем, которые взаимодействуют с реальным миром. Среди перспективных направлений компании называют автомобили и робототехнику.

Sony остается крупнейшим мировым производителем сенсоров изображения, широко используемых в смартфонах и автомобилях, а TSMC занимает первое место в мире среди контрактных производителей микросхем.

