Российский рынок ИИ превысил 316 млрд рублей — и он только начинает разгоняться

По итогам 2025 года объем российского рынка искусственного интеллекта достиг 316,1 млрд рублей, увеличившись за год на 29,7%, о чем пишет Коммерсантъ.

За два года показатель практически удвоился, при этом структура рынка постепенно меняется: расходы бизнеса смещаются от покупки оборудования в сторону аренды вычислительных мощностей и внедрения готовых ИИ-решений.

По оценке AIANA, сейчас в России работают 883 компании, связанные с ИИ. Крупнейшим сегментом по выручке остается оборудование — на него приходится 31,1% рынка. При этом 386 компаний предлагают готовые продукты для конкретных задач, однако их совокупная доля выручки составляет лишь 22,6%. Главным заказчиком ИИ-решений остается бизнес, обеспечивающий 71,9% выручки отрасли. Еще 15,6% приходится на частных клиентов и 12,5% — на государственные структуры.

Изображение Grok

В базовом сценарии AIANA прогнозирует рост российского ИИ-рынка до 830 млрд рублей к 2030 году. При благоприятных экономических условиях и развитии собственной технологической базы показатель может превысить 1,12 трлн рублей.

В то же время при усилении санкций, ограничении доступа к зарубежным вычислительным ресурсам и росте издержек рынок может вырасти лишь до 582 млрд рублей. Аналитики также ожидают постепенного перехода ИИ-инфраструктуры в облака и консолидации рынка вокруг крупных технологических компаний.