Россия создаёт космическое зеркало, которое заглянет в глубины Вселенной

Гигантский телескоп для обсерватории «Миллиметрон» будет работать в миллиметровом и инфракрасном диапазонах и

Предприятие Роскосмоса «Решетнёв» займется созданием специального космического телескопа для российской обсерватории «Миллиметрон».

Аппарат предназначен для наблюдений за объектами дальнего космоса в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. Ожидается, что полученные данные помогут ученым лучше понять происхождение, устройство и эволюцию Вселенной.

Изображение Роскосмоса

Головным исполнителем проекта выступает НПО Лавочкина, а за бортовой комплекс научной аппаратуры отвечает Астрокосмический центр Физического института РАН. Телескоп будет создан компанией «Решетнёв» по заказу АКЦ ФИАН. Ключевым элементом аппарата станет главное зеркало трансформируемой конструкции.

После выхода на орбиту зеркало должно раскрыться и сформировать отражающую поверхность диаметром 10 метров. Инженерам предстоит обеспечить исключительно высокую точность ее геометрии: сочетание большой площади и точной поверхности позволит повысить чувствительность телескопа и регистрировать крайне слабые сигналы от удаленных космических объектов.

