Росатом использует роботов для поиска дефектов в оборудовании для АЭС

Завод «Атоммаш» (входит в Росатом) запустил в эксплуатацию нового робота для ультразвукового контроля качества сварных соединений. Устройство проводит сканирование двумя методами и с высокой точностью определяет тип дефекта и его координаты. В Росатоме заявили, что робот справляется с ультразвуковым контролем изделий сложной геометрии — таких как атомные реакторы и парогенераторы — на 30% быстрее человека.

Фото: Завод «Атоммаш»

Сейчас на предприятии работают два роботизированных комплекса для проведения неразрушающего контроля ключевого оборудования для АЭС. Это позволяет полностью отказаться от ручного сканирования в труднодоступных местах и сэкономить на расходных материалах, отмечают в Росатоме. В госкорпорации добавили, что теперь готовы тиражировать эту технологию, предлагая отрасли новый эталон качества, скорости и экономической эффективности.

C 2023 года «Атоммаш» изготовил 9 атомных реакторов и 35 парогенераторов для новых энергоблоков АЭС, которые Росатом строит в России и за рубежом. В настоящее время в производстве находятся два корпуса новейших реакторов поколения 3+ и 12 парогенераторов для энергоблоков строящейся АЭС «Эль-Дабаа», которую Росатом строит в Египте.