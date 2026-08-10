Первый серийный аэромобиль GAC прошёл лётные испытания и готов к коммерческой эксплуатации

Первый серийный летающий автомобиль китайской компании GAC успешно прошёл лётные испытания и готов к следующему этапу: сертификации лётной годности и коммерческой эксплуатации. Компания заявила, что GOVY AirCab преодолел более 30 км по воздуху в автономном режиме, продемонстрировав стабильное крейсерское движение и точную посадку.

Фото: GAC

Сообщается, что аэромобиль сохранял устойчивость при скорости 18 м/с и сильном боковом ветре до 13 м/с, он выполнял высокоскоростные скоординированные повороты при наличии ветровых помех. Также тестировались взлёт и посадка на сложном рельефе и аварийное предотвращение столкновений. Кроме того, испытания подтвердили работоспособность батареи в режиме непрерывного разряда.

В ходе лётных испытаний аэромобиль продемонстрировал работоспособность в экстремальных условиях: эффективность терморегулирования, охлаждения и защиты компонентов при температурах выше 50°C, низком давлении и сильной запылённости. В общей сложности, лётные испытания GAC GOVY AirCab в провинции Ганьсу заняли более 100 дней, аэромобиль совершил более 500 полетов.

GAC GOVY AirCab — это двухместный аэромобиль вертикального взлёта и посадки, ротор расположен сверху. Заявленная дальность полёта составляет около 30 км, полная зарядка батареи занимает всего 25 минут, до 50% она заряжается за 15 минут. Для модели заявлен четвертый уровень автономности: она может передвигаться по воздуху в беспилотном режиме, также доступно резервное управление оператором.

Массовое производство и поставки GAC GOVY AirCab должны начаться до конца 2026 года. Аэромобиль разработан как решение для города: в первую очередь, для использования в качестве аэротакси и коротких персональных перелётов на небольшие расстояния. Предполагается, что его стоимость составит 1,68 млн юаней (около 249 тыс. долларов).