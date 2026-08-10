Первый российский 3D-сканер включили в реестр отечественной продукции

И в список промышленной продукции с подтвержденным российским производством

Разработанный компанией RangeVision 3D-сканер Helix получил официальное подтверждение российского происхождения. Минпромторг включил устройство сразу в два перечня — единый реестр российской радиоэлектронной продукции и список промышленной продукции с подтвержденным российским производством.

RangeVision с 2025 года является единственным российским производителем 3D-сканеров, интегрированным в аддитивную экосистему «Росатома». Helix предназначен для бесконтактной оцифровки различных объектов: устройство считывает их форму, размеры и особенности поверхности, после чего формирует подробную трехмерную модель.

Фото Росатома

Сканер может использоваться для реверс-инжиниринга, восстановления конструкторской документации и контроля геометрии деталей. Кроме того, с его помощью можно выявлять деформации и сравнивать реальные изделия с цифровыми CAD-моделями, что делает устройство востребованным в промышленном производстве и инженерных задачах.