Мошенники взялись за RAR-архивы: «Почта Mail» заблокировала волну рассылок

Злоумышленники маскируют вложения под деловые документы, а пароль для их открытия указывают прямо в письме

«Почта Mail» заблокировала новую волну мошеннических рассылок с запароленными RAR-архивами. По данным сервиса, за последний месяц на такие сообщения пришлось 13% выявленных и остановленных писем.

Злоумышленники маскируют рассылки под деловую переписку: отправляют якобы договоры, документы на подпись и уведомления, требующие срочного внимания. Текст оформляют в официальном стиле и дополняют ссылками на законодательство. Пароль для открытия вредоносного архива при этом указывают непосредственно в письме.

Распространению схемы способствует сезон отчетности, когда пользователи получают больше финансовых документов и писем с вложениями. На фоне большого объема корреспонденции получатели могут реже проверять адреса отправителей и содержимое файлов.

В отличие от атак со ссылками, в этой схеме вредоносная программа скрывается внутри защищенного архива. После его распаковки она может получить доступ к устройству, учетным данным и корпоративной или личной информации.

В «Почте Mail» отмечают, что пользователям стоит с осторожностью относиться к неожиданным вложениям, проверять адрес отправителя и не открывать исполняемые файлы из непроверенных источников. Для выявления подобных угроз сервис использует более 30 ML-моделей и антиспам-фильтров.