Китайцы стали реже покупать камеры видеонаблюдения — лидером рынка стала Xiaomi

Китайский рынок потребительских камер видеонаблюдения начал сокращаться на фоне насыщения городских домов и увеличения срока службы устройств.

По данным Runto Technology, в первом полугодии 2026 года в стране было продано 25,54 млн камер — на 8,9% меньше, чем годом ранее. Выручка производителей снизилась на 4,8%, до 5,4 млрд юаней.

Одной из причин спада стало насыщение крупных городов: уровень проникновения камер в городских домах уже приблизился к 50%. Новый спрос теперь преимущественно формируется в небольших городах и за счет замены старых устройств. Дополнительным фактором стало снижение объемов ремонта новых квартир. При этом камеры служат достаточно долго — типичный цикл их замены составляет от трех до пяти лет.

Изображение Grok

Лидером китайского онлайн-рынка остается Xiaomi с долей 13,4% по продажам и 12,6% по выручке. Второе место заняла Ezviz с 10,6%, третье — Hikvision с 10,4%. Четвертой стала Qiaoan. Совокупная доля четырех крупнейших брендов составила 41,4%, сократившись за год на 4,7 процентного пункта.

При этом Xiaomi активно расширяет ассортимент уличных решений: в марте компания представила первую камеру с поддержкой 4G для установки там, где отсутствуют проводной интернет и электропитание.

