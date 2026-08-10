CATL начнёт выпуск твердотельных и литий-серных аккумуляторов уже в 2027 году

В Китае разгорается гонка на рынке твердотельных батарей. Вскоре после того, как BYD опубликовала шесть патентов на твердотельные батареи, CATL также объявила о планах начать мелкосерийное пробное производство своих твердотельных аккумуляторных элементов в 2027 году.

Технология твердотельных аккумуляторов, которую часто называют «святым Граалем» и финальной эволюцией электромобилей, побудила автопроизводителей и производителей аккумуляторов вложить значительные ресурсы в ее совершенствование. Она обещает увеличить емкость аккумуляторов, снизить массу и предотвратить взрывы и тепловой разгон.

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В ходе общения с инвесторами представители CATL заявили, что производитель батарей привержен продолжению исследований в области литий-серных аккумуляторов, и его прогресс в этой области является «лидерским в отрасли». В заявлении также говорится, что CATL планирует начать мелкосерийное производство литий-серных аккумуляторов на опытных линиях в 2027 году.