CALB ужесточает контроль после массовых отказов аккумуляторов GAC

Китайский производитель аккумуляторов CALB начал внутреннюю техническую реформу после массовых отказов батарей в электромобилях GAC. Компания намерена усилить контроль производства, повысить требования к качеству элементов и пересмотреть работу с сырьем и клиентами.

Поводом стали проблемы с LFP-батареями емкостью 177 А·ч, которыми оснащались автомобили GAC Aion. В первой половине июля китайские платформы для жалоб потребителей зафиксировали 182 обращения, а потенциально проблема затронула около 213 000 машин.

Фото: Weibo – Shui Shui Xiong Tong Xue

Сообщалось, что неисправность была выявлена примерно в 4,7% случаев. GAC продлила гарантию на аккумуляторы до восьми лет или 300 000 км, а CALB обязалась бесплатно проводить диагностику и обслуживание.

Теперь CALB ужесточает контроль толщины и плотности покрытия электродов: отклонение поверхностной плотности должно укладываться в пределы ±1,5%. Контроль влажности и точки росы при заливке электролита также усиливается — вместо ежедневной выборочной проверки образцы будут анализироваться для каждого произведенного рулона.

Кроме того, компания проводит аудит запасов сырья, клеев, изоляционных материалов и добавок, закупленных в 2022–2023 годах.

