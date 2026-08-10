BYD превращает заправки в быстрые зарядные станции и обещает «заправку» электромобиля за 5 минут

BYD совместно с китайской компанией Sinopec переоборудовала автозаправочную станцию в Шанхае в первый совместно управляемый хаб быстрой зарядки.

Комплекс получил 12 зарядных мест, зону отдыха и круглосуточный магазин. Объект расположен рядом с транспортным узлом Хунцяо, объединяющим аэропорт, железнодорожный вокзал и несколько линий метро.

На станции установлены шесть стоек с двумя зарядными местами в каждой. В зоне ожидания появились кресла и столы, а также терминал для измерения пульса и уровня кислорода в крови.

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Для работы зарядных устройств используются буферные батареи на базе четырех аккумуляторов BYD Blade суммарной емкостью до 185 кВт•ч. BYD утверждает, что технология Flash Charging позволяет приблизить время зарядки электромобиля к обычной заправке. Совместимые машины способны восполнить заряд с 10% до 70% примерно за пять минут, а до 97% — за девять минут. Даже при температуре -30 °C процесс занимает лишь на три минуты больше.

Sinopec намерена использовать опыт шанхайского проекта для переоборудования других своих заправочных станций.

