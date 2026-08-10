Объявлена стоимость российского кроссовера Jeland J6 с полным приводом

Производство запущено на заводе холдинга «АГР» в Шушарах

Российский автомобильный бренд Jeland объявил стоимость полноприводной версии компактного кроссовера J6. На старте модель будет доступна в максимальной комплектации «Престиж» за 2,899 млн рублей. Дата начала продаж пока не раскрыта.

Jeland J6 AWD получил 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. В состав системы полного привода входят шесть режимов движения: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и 4x4. Автомобиль также оснащен независимой подвеской и 235-миллиметровыми шинами.

В оснащение топовой версии входят панорамная крыша, вентиляция передних сидений, многослойные передние стекла, атмосферная подсветка, аудиосистема с восемью динамиками и система кругового обзора 540° с режимом «прозрачного шасси». Также предусмотрены цифровая приборная панель и мультимедийная система с 8-ядерным процессором.

Для эксплуатации зимой кроссовер получил обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Кузов дополнительно защищен антикоррозийными и антигравийными покрытиями.