«Мамонт» пришёл за деньгами: мошенники маскируют фейковую доставку под Яндекс

Они предлагают доставку товара через популярный сервис и похищают деньги

Киберпреступники придумали новый вариант мошеннической схемы «Мамонт», маскируясь под сервис «Яндекс Доставка». По данным F6, злоумышленники атакуют пользователей площадок объявлений в России и Казахстане, предлагая оформить доставку товара и получить или перевести оплату через поддельные сайты.

В одном из сценариев мошенник выступает покупателем и предлагает продавцу воспользоваться доставкой. После переписки он отправляет скриншоты с якобы условиями сделки, а затем ссылку на фишинговый ресурс. На сайте пользователю сообщают о поступившей оплате и предлагают получить деньги. Для этого запрашивают номер карты, срок действия, CVV и номер телефона.

Затем жертву могут попросить указать точный остаток на счёте и ввести код из SMS. Эти данные позволяют преступникам подтвердить операции и вывести деньги со счёта.

Покупателей обманывают по похожей схеме: продавец отправляет ссылку на страницу оплаты, где под предлогом подтверждения заказа требуется ввести банковские реквизиты.

F6 обнаружила не менее 21 поддельного сайта, созданного с мая по июль 2026 года. В связанных с этой схемой группах насчитывается более 3000 участников. Средний ущерб от одной атаки составляет около 11 тыс. рублей.