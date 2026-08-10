Всё учтено: VK объединила данные пользователей из разных сервисов в единый ИИ-профиль

Команда VK объединила обезличенные данные о действиях пользователей из разных сервисов в единую ИИ-модель. На их основе система создает нейропрофиль — представление об интересах человека, которое используется для персонализации рекомендаций. Технология уже применяется в «VK Видео», «VK Клипах» и «ВКонтакте».

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Модель построена на архитектуре трансформера и учитывает последовательность действий пользователя: просмотры, лайки, комментарии, репосты и пропуски контента. При анализе учитываются сервис, тип материала, автор, время и порядок событий. Это позволяет отделять устойчивые интересы от случайных действий и оперативнее учитывать изменения предпочтений.

По данным VK, после внедрения нейропрофиля время просмотра контента в «VK Клипах» увеличилось на 5,5%. На его основе также работает нейросетевое ранжирование, которое определяет порядок показа материалов в ленте. В ходе тестов пользователи на 15% чаще делились контентом, на 10% чаще открывали его на весь экран и на 5% чаще ставили лайки.

Технология входит в Discovery-платформу VK, запущенную в 2025 году. Она объединяет инфраструктуру рекомендательных, поисковых и рекламных систем компании и позволяет распространять новые алгоритмы между сервисами.