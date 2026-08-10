«МегаФон» протестировал первую частную сеть 5G на отечественном оборудовании

Испытания подтвердили возможность поэтапного перехода с LTE на 5G без остановки действующих корпоративных систем

Оператор «МегаФон» провёл испытания частной сети 5G (Private 5G) в собственной лаборатории телекоммуникационного оборудования. В ходе работ специалисты проверили возможность перехода существующей инфраструктуры LTE на новый стандарт связи с использованием российских базовых станций.

Инженеры развернули опорную и транспортную сети, настроили маршрутизацию трафика, распределение ресурсов и резервирование компонентов. Отдельно проверили совместную работу отечественных станций с базовыми станциями зарубежного производства. Тесты подтвердили возможность объединения разнородного оборудования в одной сети без прерывания связи.

Также специалисты оценили совместимость 5G-инфраструктуры с системами телеметрии, удалённого мониторинга, управления транспортом и логистикой. Дополнительные испытания касались скорости передачи данных, задержки сигнала и устойчивости сети при повышенной нагрузке. Для защиты инфраструктуры применили комплекс средств кибербезопасности, рассчитанный в том числе на требования к критической информационной инфраструктуре.

В «МегаФоне» сообщили, что продолжат тестировать российское телеком-оборудование в лабораторных условиях перед его использованием в действующих сетях. Это должно упростить поэтапную модернизацию LTE-инфраструктуры и сохранить работу уже используемых корпоративных систем.