Geely серьезно переработала кроссовер Cityray, хотя прежняя версия вышла на рынок всего год назад

Geely готовит заметное обновление кроссовера Cityray всего через год после выхода нынешней модели в актуальном виде на домашнем рынке (там кроссовер называется Boyue). Фотографии рестайлинговой версии появились в базе Министерства промышленности и информатизации Китая (MIIT), что обычно предшествует официальной презентации и началу продаж.

Актуальный Geely Cityray вышел на китайский рынок в августе 2025 года, однако в Geely уже решили существенно пересмотреть его внешность. Основные изменения затронули переднюю и заднюю части кузова, а вот техника, судя по всему, не изменилась.

Спереди обновленный Cityray получил значительно увеличенную решетку радиатора с более выраженным хромированным оформлением. Одновременно Geely увеличила боковые воздухозаборники в переднем бампере. Geely полностью изменила дизайн фонарей, объединив их в протяженную светодиодную полосу по всей ширине кузова. Выхлопную систему постарались визуально скрыть.

Габариты нового Geely Cityray составляют 4570 х 1865 х 1635 мм в высоту. Под капотом расположен 1,5-литровый бензиновый турбированный мотор мощностью 181 л.с. Максимальная скорость кроссовера составляет 198 км/ч.

Тип трансмиссии в опубликованной информации не уточняется, но вряд ли «робот» заменят на «автомат». Также пока неизвестно, изменится ли оснащение салона, мультимедийная система и набор водительских ассистентов.