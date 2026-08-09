Рассекречен самый мощный Geely Preface — 290 л.с. под капотом и спойлер на крышке багажника

Geely готовит новую спортивную версию седана Preface под названием TCR. Автомобиль появился в свежем каталоге Министерства промышленности и информатизации Китая (MIIT), благодаря чему стали известны его дизайн, размеры и характеристики двигателя. Главное новшество — форсированный 2,0-литровый турбомотор мощностью 290 л.с.

Для сравнения, у актуального китайского Preface 2026 модельного года тот же по объему двигатель развивает 272 л.с. Так что версия TCR получит прибавку в 18 л.с.

Новая модификация заметно отличается и внешне. Geely установила большой набор спортивных деталей с черной отделкой: переднюю решетку, развитый сплиттер, боковые юбки, корпуса наружных зеркал и фиксированное заднее антикрыло. Дополняют образ окрашенные в красный тормозные суппорты.

Изменилась и геометрия кузова. Длина Geely Preface TCR составляет 4825 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1460 мм, а колесная база — 2800 мм. По сравнению с обычной моделью кузов немного расширили, а высоту уменьшили на 9 мм.

Благодаря этому седан должен выглядеть ниже и визуально шире стандартного Preface. Для TCR предусмотрены 19-дюймовые колеса с шинами 245/35 R19 или еще более широкими 255/35 R19.

Максимальная скорость Geely Preface TCR составит 220 км/ч. Тип коробки передач и динамику разгона от 0 до 100 км/ч сертификационная документация пока не раскрывает. Название TCR отсылает к международному классу кузовных гонок Touring Car Racing.

Сейчас Geely Preface TCR проходит обязательную процедуру публикации в каталоге MIIT перед выходом на китайский рынок. Компания пока не объявила дату полноценной презентации, комплектации и стоимость спортивного седана.