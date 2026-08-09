15 тысяч заказов за 3 суток. 5,3-метровый гибридный 594-сильный внедорожник Stelato G9 стал хитом в Китае, и его производство могут наладить в России

Бренд Stelato, созданный BAIC и Huawei, сообщил о высоком спросе на новый флагманский внедорожник G9: за первые 72 часа после открытия предварительных заказов компания получила более 15 тыс. заявок на покупку. Предварительная цена автомобиля начинается с 439 800 юаней (примерно 5,3 млн рублей).

Stelato G9 — крупный премиальный SUV с угловатым кузовом, полным приводом и электроникой Huawei. Автомобиль будет доступен в полностью электрической версии и модификации EREV с бензиновым двигателем-генератором.

Габариты у G9 соответствующие классу: длина — 5377 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1897 мм, колесная база — 3160 мм. Покупателям предложат пяти- и шестиместную компоновки 2+3 и 2+2+2.

Несмотря на премиальное позиционирование, G9 создавался с расчетом на поездки за пределами асфальта. Угол въезда составляет 23°, съезда — 26°, а заявленная глубина преодолеваемого брода достигает 900 мм. Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 2 тонн, для внедорожника предусмотрены фаркоп, внешние багажные модули и другие аксессуары для путешествий.

Для любителей кемпинга подготовлена отдельная версия с подъемной крышей. Она превращается в двухуровневую палатку с дополнительным спальным местом. Объем пространства достигает 2260 литров, а максимальная нагрузка на конструкцию составляет 260 кг. При этом панорамная крыша остается на месте.

В задней части кемпинговой версии предусмотрен раскладной стол для приготовления пищи и система подачи воды. В результате G9 можно превратить в полноценный мобильный лагерь для вылазок на природу.

Салон сочетает внедорожную стилистику с технологиями Huawei. Передняя панель получила фирменную трехэкранную архитектуру HarmonyOS, но от физических органов управления производитель полностью отказываться не стал: кнопки сохранились на центральной консоли, тоннеле и потолочной панели.

Передние кресла особо комфортные — с «нулевой гравитацией». Есть электрорегулировки, подогрев, вентиляция, функция массажа. В шестиместной версии на втором ряду установлены два отдельных кресла с вентиляцией, обогревом, многоуровневым массажем и регулируемыми в четырех направлениях подставками для ног.

Автомобиль получил комплекс водительских ассистентов Huawei Qiankun. Архитектура G9 изначально рассчитана на автопилот третьего уровня, причем для этой модели уже получено разрешение на соответствующие дорожные испытания. В составе системы используется новое поколение двухлучевого лидара высокого разрешения.

В основе G9 лежит 800-вольтовая электрическая архитектура. Полный привод обеспечивают два электромотора, общая мощность — 594 л.с.

Электрическая версия получила тяговую батарею емкостью 120 кВт·ч и способна проезжать до 728 км на одной зарядке (по китайскому циклу CLTC).

В гибридной версии установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который работает в качестве генератора. На чистом электричестве гибрид способен проехать 405 км (CLTC), максимальный запас хода достигает 1366 км (CLTC).

Серьезное внимание уделено и проходимости. Huawei разработала систему Smart Engine Adaptive Differential Lock Electric Drive с механической блокировкой дифференциала на кулачковой муфте. Электроника определяет необходимость блокировки и автоматически подключает ее в зависимости от условий движения.

Stelato G9 стал первой моделью на новой вседорожной платформе Huawei TuLing. Шасси включает двухрычажную переднюю и пятирычажную заднюю подвески, двухкамерную пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы с непрерывной регулировкой жесткости.

Еще одна особенность, известная, например, по внедорожникам Toyota — активный стабилизатор поперечной устойчивости с возможностью размыкания. На асфальте он уменьшает крены кузова, а на тяжелом бездорожье способен ослаблять связь между колесами одной оси, увеличивая ход подвески и улучшая артикуляцию.

Дополняет конструкцию полноуправляемое шасси: задние колеса могут поворачиваться на угол до +/-12°. Это помогает уменьшить радиус разворота автомобиля и делает его маневреннее на небольшой скорости.

Система распознавания рельефа анализирует поверхность перед машиной и автоматически меняет настройки подвески и шасси в зависимости от условий движения.

Самое интересное — производство Stelato G9 могут наладить в России — в Калининграде: «Журнал Авито Авто» сообщает, что «БАИК Моторс Рус» ведет переговоры с концерном BAIC о локализации гибридов в РФ.