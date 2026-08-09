Робособака — друг тайконавта. Китай хочет отправить робособак на Луну в помощь людям на Международной лунной исследовательской станции

У робособак будет много ролей, в том числе и социальная

Китайские специалисты рассматривают возможность отправки четвероногих роботов, или робособак, на будущую Международную лунную исследовательскую станцию ILRS. Предполагается, что такие машины смогут помогать астронавтам с патрулированием, техническими проверками, научными исследованиями и строительством инфраструктуры.

Концепция описана китайскими специалистами в журнале Chinese Space Science and Technology. По задумке, четвероногие роботы будут регулярно обследовать территорию вокруг базы. В отличие от колесных аппаратов, они смогут лучше передвигаться по неровной поверхности, преодолевать камни и небольшие препятствия.

Робособакам также могут поручить сбор образцов лунного грунта и пород, исследование окружающей местности и помощь экипажу во время научных экспериментов. Один из рассматриваемых сценариев предполагает совместную работу трех роботов и трех астронавтов, которые смогут распределять задачи между собой.

В дальнейшем четвероногим машинам хотят поручить более серьезную работу — строительство и обслуживание постоянного поселения. Они потенциально смогут добывать водяной лед и минеральные ресурсы, перевозить материалы и участвовать в создании конструкций из местного лунного сырья.

Автоматизация может затронуть и повседневную жизнь на базе. Роботы теоретически смогут контролировать температуру и параметры воздуха, заниматься уборкой, ухаживать за растениями и даже помогать с приготовлением пищи.

Есть у концепции и неожиданная сторона — социальная. Роботов предлагают оснастить голосовыми интерфейсами, чтобы они могли общаться с астронавтами и выполнять роль интерактивных помощников. Авторы считают, что такое взаимодействие может снизить психологическую нагрузку экипажа во время длительных экспедиций вдали от Земли.

Главная проблема заключается в том, что автономная работа на Луне намного сложнее, чем на Земле. Большинство современных систем машинного зрения и навигации обучаются на земных данных, но лунная поверхность отличается освещением, рельефом, температурой и физическими условиями. Поэтому роботам потребуются специальные алгоритмы, датасеты и дополнительное обучение.

Отдельно придется решать вопрос связи и навигации. Обычные земные спутниковые системы не предназначены для работы на поверхности Луны, поэтому Китаю и партнерам ILRS потребуется собственная инфраструктура связи, навигации и передачи данных вокруг естественного спутника Земли.

Робособаки рассматриваются в рамках более масштабной китайской программы создания Международной лунной исследовательской станции. Базовую инфраструктуру ILRS планируется сформировать примерно к 2035 году, а затем расширять ее. К 2045 году концепция предполагает появление более развитой системы объектов на поверхности Луны и ее орбите.

Одним из ключевых районов станет южный полюс Луны. В постоянно затененных кратерах там могут находиться значительные запасы водяного льда. Его потенциально можно перерабатывать в воду, кислород и компоненты ракетного топлива, что позволит сократить зависимость лунной базы от поставок с Земли.