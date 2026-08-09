AMD выпустила два Ryzen без главной фишки Ryzen AI — NPU из Ryzen 5 439 и Ryzen 7 449 просто убрали

Эти процессоры — явно не для задач ИИ

У AMD два новых процессора — Ryzen 5 439 и Ryzen 7 449 (оба входят в семейство Gorgon Point). По характеристикам они близки к процессорам Ryzen AI 400, но с одним принципиальным отличием: компания полностью отказалась от нейропроцессора (NPU) XDNA, предназначенного для аппаратного ускорения задач искусственного интеллекта.

Обе модели появились в официальном каталоге AMD 9 августа. По архитектуре они напоминают Ryzen AI 5 Pro 440 и Ryzen AI 7 Pro 450 соответственно, однако получили немного более низкие частоты, а младшая модель — еще и урезанный кэш.

Ryzen 5 439 оснащен шестью ядрами: тремя полноценными Zen 5 и тремя Zen 5c. Максимальная частота производительных ядер составляет 4,6 ГГц против 4,8 ГГц у Ryzen AI 5 Pro 440, а Zen 5c работают на частоте до 3,3 ГГц вместо 3,5 ГГц. Объем кеша L3 при этом уменьшен вдвое — с 16 до 8 МБ.

Но главное отличие скрывается внутри. Ryzen AI 5 Pro 440 оснащен NPU XDNA с производительностью до 50 TOPS, а вот в Ryzen 5 439 NPU нет вовсе.

Ryzen 7 449 получил восемь ядер в конфигурации 4× Zen 5 + 4× Zen 5c. Производительные ядра разгоняются до 5,0 ГГц — на 100 МГц меньше, чем у Ryzen AI 7 Pro 450. Частота ядер Zen 5c составляет 3,4 ГГц против 3,6 ГГц у PRO-версии.

Встроенную графику AMD урезать не стала: оба процессора получили iGPU Radeon 860M. NPU у Ryzen 7 449 также отсутствует. Для сравнения, Ryzen AI 7 Pro 450 обеспечивает до 50 TOPS только за счет нейропроцессора, а суммарная производительность платформы в задачах ИИ достигает 66 TOPS.

Оба CPU производятся TSMC по 4-нм техпроцессу. Номинальный TDP — 28 Вт, но производители ноутбуков смогут настраивать энергопотребление в диапазоне от 15 до 54 Вт.

Отказ от NPU выглядит логичным решением для более доступных ноутбуков, которым не требуется аппаратное ускорение ИИ непосредственно на устройстве. При этом процессорные и графические ядра никуда не делись, поэтому обычные вычисления и часть ИИ-задач по-прежнему можно выполнять силами CPU и iGPU.