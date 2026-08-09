Boeing 777F пролетел почти 17 тысяч километров без посадки — рекорд для грузовой авиации

Boeing 777F американской National Airlines установил рекорд дальности среди коммерческих беспосадочных грузовых рейсов. Самолет без посадки перелетел из шотландского Прествика в Мельбурн за 19 часов 23 минуты. По кратчайшей траектории между аэропортами — 16 986 км или 9172 морские мили.

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Это примерно на 98 км больше дистанции недавнего испытательного перелета Airbus A350-1000ULR между Тулузой и Мельбурном. Но главное отличие рейса National Airlines в том, что это была не демонстрационная или сертификационная миссия, а обычная коммерческая грузовая перевозка.

Правда, груз на борту оказался весьма символическим. По предварительным данным, Boeing 777F перевозил всего один паллет с запасными частями для двигателя General Electric GEnx. Детали требовались для Boeing 787-8 авиакомпании Jetstar, находящегося на ремонте в Мельбурне. Именно минимальная загрузка и позволила 777F выполнить настолько длинный перелет. Самолет смог взять максимум топлива, необходимого для полета без промежуточной посадки.

По продолжительности этот рейс рекордным не стал. Здесь лидерство по-прежнему принадлежит Qantas: в 2019 году Boeing 787-9 выполнил экспериментальный коммерческий перелет из Лондона в Сидней за 19 часов 30 минут, перевезя 50 пассажиров.

Особенно примечательно, что рекордсменом стал практически новый самолет. Рейс выполнил Boeing 777F с регистрацией N792CA и серийным номером MSN 70548. Машина построена в 2026 году и поступила в National Airlines только в мае — то есть на момент рекордного перелета эксплуатировалась не более трех месяцев.

Boeing 777F — грузовая версия семейства 777 с двумя двигателями GE90, созданная для дальних грузовых маршрутов. Однако заявленная дальность такого самолета сильно зависит от массы груза: чем больше полезная нагрузка, тем меньше остается возможностей для размещения топлива и тем короче становится максимальный беспосадочный маршрут.