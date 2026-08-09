Boeing 777F пролетел почти 17 тысяч километров без посадки — рекорд для грузовой авиации

Рейс на полмира ради одного паллета

Авиация

Boeing 777F американской National Airlines установил рекорд дальности среди коммерческих беспосадочных грузовых рейсов. Самолет без посадки перелетел из шотландского Прествика в Мельбурн за 19 часов 23 минуты. По кратчайшей траектории между аэропортами — 16 986 км или 9172 морские мили.

National Airlines через Simple Flying
National Airlines через Simple Flying
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Это примерно на 98 км больше дистанции недавнего испытательного перелета Airbus A350-1000ULR между Тулузой и Мельбурном. Но главное отличие рейса National Airlines в том, что это была не демонстрационная или сертификационная миссия, а обычная коммерческая грузовая перевозка.

Правда, груз на борту оказался весьма символическим. По предварительным данным, Boeing 777F перевозил всего один паллет с запасными частями для двигателя General Electric GEnx. Детали требовались для Boeing 787-8 авиакомпании Jetstar, находящегося на ремонте в Мельбурне. Именно минимальная загрузка и позволила 777F выполнить настолько длинный перелет. Самолет смог взять максимум топлива, необходимого для полета без промежуточной посадки.

По продолжительности этот рейс рекордным не стал. Здесь лидерство по-прежнему принадлежит Qantas: в 2019 году Boeing 787-9 выполнил экспериментальный коммерческий перелет из Лондона в Сидней за 19 часов 30 минут, перевезя 50 пассажиров.

Особенно примечательно, что рекордсменом стал практически новый самолет. Рейс выполнил Boeing 777F с регистрацией N792CA и серийным номером MSN 70548. Машина построена в 2026 году и поступила в National Airlines только в мае — то есть на момент рекордного перелета эксплуатировалась не более трех месяцев.

Boeing 777F — грузовая версия семейства 777 с двумя двигателями GE90, созданная для дальних грузовых маршрутов. Однако заявленная дальность такого самолета сильно зависит от массы груза: чем больше полезная нагрузка, тем меньше остается возможностей для размещения топлива и тем короче становится максимальный беспосадочный маршрут.

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