Алюминиевый корпус, физическая клавиатура QWERTY и обычный экран OLED вместо E Ink. Анонсирован необычный Minimal Phone 2

Minimal Company представила Minimal Phone 2 — второе поколение своего Android-смартфона с физической QWERTY-клавиатурой. Главным новшеством новинки стал отказ от экрана E Ink — экономичного, но медленного. Смартфон второго поколения получит экран OLED и поддержку 5G.

Физическая QWERTY-клавиатура при этом никуда не делась. Более того, производитель заявляет, что переработал ее и сделал удобнее. Изменился и корпус: Minimal Phone 2 стал компактнее предшественника и получил алюминиевую конструкцию. Фронтальную камеру перенесли в привычное место над дисплеем: у первого поколения она располагалась снизу, рядом с клавиатурой. На задней панели по-прежнему установлена одинарная камера.

Еще одно важное нововведение — поддержка 5G. Ее не было у первой модели, поэтому Minimal Phone 2 получил новую аппаратную платформу, название которой компания пока не раскрывает. Также обещан более быстрый и оптимизированный интерфейс.

Новый смартфон лишился стандартного разъема 3,5 мм для наушников. Лоток для SIM переехал на правую грань, а кнопки регулировки громкости разместились слева. На верхней грани появился отдельный физический переключатель, назначение которого пока держится в секрете. Возможно, он будет связан с режимами концентрации или другими фирменными функциями.

Характеристики экрана, процессора, аккумулятора и камер, а также цена и дата начала продаж Minimal Phone 2 пока неизвестны. Подробности производитель обещает раскрыть позже.