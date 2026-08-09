Большой полноприводный седан с мощностью 639 л.с. и расходом 5,98 л/100 км — всего 208 тыс. юаней (2,5 млн рублей). Chery Fulwin A9L вышел на рынок

Chery обновила большой подключаемый гибрид Fulwin A9L — на рынок вышла версия 2027 года. Автомобиль получил обновления по части электронных компонентов, расширенный набор камер и новые варианты оснащения. При этом часть прежних опций исчезла.

В Китае Fulwin A9L 2027 предлагается в четырех комплектациях по цене от 150 до 208 тыс. юаней (1,75-2,5 млн рублей). На старте действует временная скидка, с учетом которой стоимость снижается до 140-198 тыс. юаней (1,6-2,3 млн рублей).

Главным нововведением стала электроника: старшие версии получили вычислительную платформу Nvidia Orin производительностью 200 TOPS и комплекс из 11 камер. Благодаря этому автомобиль обзавелся системой помощи при движении в городе. В зависимости от комплектации также доступны контроль усталости водителя, распознавание лица и функция запоминания траектории при движении задним ходом.

При этом Chery не просто добавила новые функции, а перераспределила оснащение между версиями. Из некоторых комплектаций исчезли активное шумоподавление, очиститель воздуха, фильтрация PM2.5, ионизатор, ароматизатор, память положения зеркал, функции массажа и памяти кресел и ряд других опций.

Базовый Fulwin A9L 260 Pro имеет пять камер, также появилась вентиляция водительского кресла. Версия 260 Max подорожала на 4000 юаней (46 тыс. рублей), до 167 тыс. юаней (1,95 млн рублей). Именно в этой версии появилась SoC Nvidia Orin. В то же время автомобиль утратил функцию массажа передних сидений, память положений сидений и поясничную регулировку водительского кресла, а число динамиков сократилось до восьми.

Fulwin A9L 260 Ultra стоит 185 тыс. юаней (2,125 млн рублей) — на 2000 юаней (23 тыс. рублей) дороже предшественника. Помимо новой SoC Nvidia эта версия получила подвеску с электромагнитными амортизаторами, вентиляцию заднего дивана и систему запоминания траектории при движении задним ходом.

Флагманская версия Ultra AWD в цене не изменилась. В оснащение вошла память положений переднего пассажирского кресла и вентиляция сидений второго ряда.

Силовая установка Fengyun A9L осталась прежней. Это подключаемый гибрид с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и одним или двумя электромоторами.

Мощность переднеприводной версии составляет 374 л.с. Она разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды и способна проехать до 193 км на чистом электричестве (по циклу WLTC). При разряженной батарее расход топлива заявлен на уровне 4,85 л/100 км.

Полноприводный вариант значительно мощнее — 639 л.с., и 854 Н·м. Разгон до 100 км/ч — за 4,9 секунды. Запас хода на чистом электричестве — 151 км (WLTC), а расход топлива при разряженной батарее — 5,98 л/100 км.