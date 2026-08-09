Samsung передумала: Galaxy S23 FE должен был получить Android 18, но поддержка остановится на Android 17

Samsung, судя по информации официальной службы поддержки, изменила планы обновления Galaxy S23 FE. Смартфон, который должен был получить Android 18, остановится на Android 17. Последним крупным обновлением для всей линейки Galaxy S23 должна стать One UI 9 на базе Android 17.

Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra вышли в феврале 2023 года с One UI 5.1 на базе Android 13. Samsung обещала для них четыре крупных обновления Android, поэтому Android 17 должен стать для этих моделей последней версией ОС. С Galaxy S23 FE ситуация другая. Смартфон представили в октябре 2023 года, причем в разных регионах он получил разные платформы: американская версия оснащалась Snapdragon 8 Gen 1, а большинство остальных вариантов — Exynos 2200. Особняком стоит корейский Galaxy S23 FE с каталожным номером SM-S711N. Он поступил в продажу уже с One UI 6 на базе Android 14. Если считать четыре поколения обновлений от стартовой версии Android, смартфон должен был получить Android 18.

Однако пользователь X опубликовал скриншот переписки со службой поддержки Samsung Korea. Представитель компании заявил, что Android 18 действительно первоначально рассматривался в качестве последнего крупного обновления для корейского S23 FE, но затем планы изменились. Теперь финальной версией для него станет Android 17.

Таким образом, One UI 9 может оказаться последней оболочкой не только для Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra, но и для всех региональных версий S23 FE — независимо от того, с Android 13 или Android 14 они вышли на рынок.

Samsung уже работает над One UI 9 для семейства Galaxy S23, однако точная дата выхода стабильной версии пока неизвестна.