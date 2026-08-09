Мотор Bosch, гидравлические тормоза и 400 Вт·ч: представлен электровелосипед KTM Macina Joy 2027

Это велосипед для городских маршрутов

KTM представила Macina Joy 2027 — сравнительно доступный электровелосипед за 2300 евро (в Германии), рассчитанный прежде всего на городские поездки, асфальтированные велодорожки и несложные загородные маршруты.

Главной особенностью модели стал новый мотор Bosch Hub Line, установленный не в каретке, как у многих современных электрических велосипедов KTM, а во втулке заднего колеса. Максимальный крутящий момент составляет 45 Н·м. Мотор питается от съемной батареи емкостью 400 Вт·ч. Запас хода велосипеда KTM не раскрывает.

За переключение передач отвечает девятискоростная трансмиссия Shimano Cues, а за торможение — гидравлические дисковые механизмы Shimano MT200 с двухпоршневыми суппортами на обоих колесах. Спереди — амортизационная вилка Suntour NX1 с ходом 63 мм. Вес электровелосипеда составляет около 23,6 кг, а максимально допустимая масса всей системы достигает 142 кг.

В стандартное оснащение Macina Joy входят передние и задние крылья, багажник, подножка и встроенное освещение.