Российский заменитель «семерки» BMW подешевел: на полноприводный Senat 900 стали давать скидку до 350 тыс. рублей

Российские дилеры впервые начали предлагать скидки на новый представительский седан Senat 900, производство которого организовано на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Максимальный дисконт достигает 350 тыс. рублей, выяснил Autonews.ru в ходе мониторинга предложений.

Максимальная скидка складывается сразу из трех условий. При покупке автомобиля в кредит дилер снижает цену на 200 тыс. рублей, еще 100 тыс. можно получить при сдаче старой машины в trade-in и 50 тыс. рублей — при оформлении каско. Таким образом, для получения полного дисконта покупателю придется воспользоваться всеми тремя предложениями.

Пятиместный Senat 900 при максимальной скидке обойдется в 11,65 млн рублей вместо рекомендованных 12 млн. Четырехместная версия — 12,15 млн рублей вместо 12,5 млн. Интересно, что автомобили со скидкой предлагаются только у дилеров Санкт-Петербурга.

Senat 900 впервые представили на ПМЭФ-2026. Он стал первой моделью нового российского премиального автомобильного бренда. Машина оснащается 3,0-литровым бензиновым V6 мощностью 326 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым автоматом. Все версии имеют полный привод.