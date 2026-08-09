Рама, полный привод, 394 л.с. и возможность проехать 100 км без бензина — 7 млн рублей. В России появился новый Tank 400

Great Wall Motor начала официальные продажи в России подзаряжаемого гибрида Tank 400 в новой комплектации «Техно Премиум». Первые автомобили уже поступили к дилерам, цена внедорожника составляет 7 млн рублей.

Главное отличие гибридного Tank 400 — силовая установка с 2,0-литровым турбомотором мощностью 231 л.с. и электродвигателем. Суммарная мощность — 394 л.с., крутящий момент — 750 Н·м. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 6,8 секунды.

Емкость тяговой батареи составляет 37,1 кВт·ч. На чистом электричестве автомобиль способен проехать до 110 км. Батарея поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 53 кВт.

Переход на подключаемую гибридную систему не лишил Tank 400 главных внедорожных качеств: автомобиль сохранил лестничную раму, полный привод, понижающую передачу и блокировки дифференциалов. Для разных дорожных условий предусмотрено 12 режимов движения.

Большая батарея пригодится и за пределами бездорожья. Tank 400 способен отдавать внешним устройствам до 3,3 кВт и работать как мобильная электростанция. По данным производителя, подключенное оборудование может получать питание до 8,5 часа. В багажнике дополнительно предусмотрена розетка 220 В.

В оснащении внедорожника — кресла с отделкой кожей Nappa, электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем, медиасистема с 16-дюймовым экраном и «Яндекс Авто», телематическая система.