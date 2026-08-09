Microsoft хочет, чтобы Windows 11 лучше работала на компьютерах с 8 ГБ ОЗУ, тем временем приложение «Погода» сжирает до 1,6 ГБ оперативной памяти

Штатное приложение «Погода» в Windows 11 оказалось неожиданно прожорливым: во время независимого тестирования, проведенного Windows Latest, его потребление ОЗУ в отдельных сценариях достигало 1,5–1,6 ГБ, что, естественно, особенно заметно на ПК с небольшими объемами памяти (например, 8 ГБ).

Сразу после запуска приложение могло занимать около 1 ГБ оперативной памяти, затем показатель снижался примерно до 600 МБ. Даже практически бездействуя, «Погода» использует около 500 МБ.

При активной работе потребление быстро увеличивается. Например, масштабирование карты и другие действия приводили к росту до 1,5 ГБ с кратковременными пиками примерно до 1,6 ГБ.

Для компьютера с 32 ГБ RAM такая нагрузка вряд ли станет проблемой. А вот на системе с 8 ГБ одно штатное приложение теоретически способно занять около пятой части всей физической памяти. При ее нехватке Windows активнее обращается к файлу подкачки на SSD, что может привести к задержкам при переключении между программами и выполнении других задач.

Высокое потребление памяти авторы тестирования связывают с архитектурой современной «Погоды» в Windows 11. Приложение тесно интегрировано с веб-контентом MSN и содержит большое количество информационных и рекламных блоков.

Для сравнения была проверена штатная «Погода» в macOS. Она использовала менее 250 МБ оперативной памяти — в несколько раз меньше Windows-аналога.

Проблема особенно заметна на фоне планов Microsoft повысить эффективность Windows 11 на недорогих компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти. Даже если сама операционная система станет экономнее, ресурсоемкие штатные приложения способны свести эту экономию на нет.

Если «Погода» не нужна, ее можно удалить или запретить ей работать в фоне через настройки Windows 11. В последнем случае приложение не будет занимать оперативную память, пока пользователь его не запустит.