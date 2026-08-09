Электромобили дорого обходятся Subaru: на каждую машину компания тратит до 10 000 долларов

Subaru удалось нарастить продажи электромобилей в США после расширения модельного ряда, однако рост электрического направления дорого обходится компании. Чтобы поддерживать спрос на электрокроссоверы, производитель предлагает большие скидки и другие стимулы — и это уже ударило по прибыли.

С января по июль 2026 года Subaru продала в США 11 638 электромобилей. Сейчас электрическая линейка марки включает три кроссовера: обновленный Solterra, новый Uncharted и более крупный Trailseeker.

Спрос на модели распределяется неравномерно. Продажи Solterra за семь месяцев сократились на 34% в годовом выражении, до 5275 автомобилей. Новинки компенсировали падение: Uncharted продался в количестве 2850 экземпляров, а Trailseeker — 3513. В результате общие продажи электромобилей Subaru превысили прошлогодний показатель.

Проблема в том, что значительная часть этого спроса обеспечивается скидками. Средние расходы Subaru на маркетинг и различные стимулы в США выросли на 40%, до $2698 на каждый проданный автомобиль. Для всего американского авторынка рост составил лишь 4,4%.

Особенно дорого компании обходятся именно электромобили. В среднем на один проданный Solterra приходится около $9650 «стимулов», на Uncharted — $9155, а на Trailseeker — $8982. Для сравнения, на бензиновый Subaru Outback производитель тратит около $3036 на автомобиль. То есть продвижение одного электрокроссовера обходится примерно втрое дороже.

Высокие расходы уже отразились на финансовых результатах Subaru. В первом финансовом квартале, охватывающем апрель–июнь, увеличение затрат на стимулирование продаж сократило операционную прибыль компании на 24,9 млрд иен, или примерно $155 млн.

В результате квартальная операционная прибыль Subaru упала на 44%, до 42,6 млрд иен, примерно $270 млн. Поддержка продаж электромобилей стала одним из заметных факторов ухудшения финансовых показателей.

Впрочем, в США проблемы со сбытом не только у Subaru, но и у Mazda. Но в случае Mazda плохо расходятся гибридные флагманы CX-70 и CX-90.