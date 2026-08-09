CATL испытала батарею для электрических самолетов с энергоемкостью 350 Вт·ч/кг — она выдержала тепловой разгон двух ячеек

CATL успешно испытала новую аккумуляторную систему для пассажирских eVTOL — электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Батарея использует призматические ячейки с удельной энергоемкостью 350 Вт·ч/кг. По заявлению компании, система стала первой в мире в своем классе, которая успешно прошла испытание на одновременный тепловой разгон двух соседних ячеек без распространения аварии на остальные элементы.

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Во время тестов специалисты принудительно запустили тепловой разгон сразу в двух соседних ячейках. Испытания проводились в разных частях батареи, включая центральные и угловые секции, чтобы проверить ее поведение при различных сценариях повреждения.

Во всех случаях системе удалось остановить распространение теплового разгона на соседние элементы. Для авиационных аккумуляторов это один из ключевых параметров безопасности: отказ нескольких ячеек не должен превращаться в цепную реакцию, способную привести к возгоранию всей батареи.

В CATL отметили, что изготовление тестовых ячеек и аккумуляторной системы, их проверка и сами испытания проходили в присутствии представителей Управления гражданской авиации Китая. Это должно упростить дальнейшее продвижение технологии для использования в серийных eVTOL.

Не менее важна заявленная энергоемкость в 350 Вт·ч/кг. Для eVTOL масса батареи напрямую влияет на дальность полета, полезную нагрузку и число пассажиров. При этом аккумулятор должен не только хранить много энергии, но и выдавать высокую мощность: особенно серьезные нагрузки возникают во время вертикального взлета и посадки.

CATL заявляет, что новая батарея уже готова к серийному производству. Первым ее партнером станет китайская AutoFlight (Fengfei Aviation). CATL ранее инвестировала в AutoFlight несколько сотен миллионов долларов, поэтому компании тесно сотрудничают в развитии электрической авиации. AutoFlight уже получила китайские сертификаты типа и производства для двухтонного грузового eVTOL V2000CG CarryAll. Следующей важной моделью станет пассажирский Prosperity — пятиместный eVTOL, который сейчас проходит сертификацию летной годности. Компания рассчитывает завершить ее в 2026 году. Именно пассажирские аппараты AutoFlight должны первыми получить новые аккумуляторы CATL.