Похоже, зря Mazda рвалась в премиум. Американцы не горят желанием покупать дорогие Mazda CX-90 и CX-70

Продажи самых больших и дорогих кроссоверов Mazda в США заметно просели в первой половине 2026 года: трехрядный CX-90 потерял 24% покупателей, а двухрядный CX-70 — сразу 29%. В Mazda признают, что результат оказался неудовлетворительным, и готовы реагировать… рекламой. Цены снижать не будут.

За первые шесть месяцев года в США продали 21 271 CX-90. Продажи CX-70 оказались почти в четыре раза ниже — 5974 автомобиля. Для Mazda ситуация особенно неприятна, поскольку обе модели создавались с расчетом именно на американский рынок и должны были помочь бренду закрепиться в более дорогом сегменте.

Финансовый директор Mazda Джеффри Гайтон прямо заявил, что компания недовольна текущими результатами. При этом производитель не собирается пытаться исправить ситуацию очередным снижением цен. Вместо этого Mazda намерена активнее продвигать безопасность своих автомобилей и обновлять сами кроссоверы.

Одним из главных аргументов в пользу CX-70 и CX-90 станет безопасность. Обновленный CX-5 недавно получил высшую оценку Top Safety Pick+ от американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS). Mazda утверждает, что сейчас располагает в своей линейке большим количеством моделей с этой наградой, чем любой другой автопроизводитель, и собирается активнее использовать достижение в рекламе крупных кроссоверов.

Однако проблемы CX-70 и CX-90 не ограничиваются маркетингом. Оба автомобиля поставляются в США из Японии, поэтому в какой-то степени их конкурентоспособность снизили американские импортные пошлины. На спрос также повлияли изменения государственной поддержки подключаемых гибридов и общее охлаждение интереса к дорогим PHEV.

CX-70 и CX-90 стали частью стратегии Mazda по переходу в более премиальный сегмент. Кроссоверы построены на новой заднеприводной платформе для крупных автомобилей и предлагаются с электрифицированными силовыми установками. Однако пока технологическая начинка и более высокое позиционирование не обеспечили ожидаемых продаж.

Особенно показательно на этом фоне выглядит успех Mazda3. Модель нынешнего поколения появилась еще в 2018 году и с тех пор не пережила радикального обновления, но именно она сейчас демонстрирует гораздо более впечатляющую динамику. В июле продажи Mazda3 в США выросли почти на 88% (в годовом выражении), а с начала 2026 года — на 28%.

Получается парадоксальная ситуация: самые свежие и дорогие кроссоверы Mazda, созданные специально с расчетом на американский рынок, теряют покупателей, а вот одна из самых возрастных моделей бренда переживает бум спроса.