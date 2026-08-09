Не нужны ни 5G, ни LTE, ни мобильные операторы: T-Echo Card за 60 долларов обеспечивает независимую связь на большие расстояния

Устройство оснащено солнечной панелью — для продления автономности там, где нет доступа к зарядке

LilyGo представила компактный автономный коммуникатор T-Echo Card, рассчитанный на работу там, где обычная мобильная связь недоступна или не подходит для поставленной задачи. Устройство использует технологию LoRa для передачи небольших объемов данных на большие расстояния и оснащено GPS/GNSS, солнечной панелью, NFC, датчиком движения, OLED-дисплеем, микрофоном и динамиком.

Главный способ связи T-Echo Card — LoRa. Технология позволяет обмениваться небольшими пакетами данных на значительных расстояниях при низком энергопотреблении. Благодаря этому устройство можно использовать вдали от сотовых сетей — например, для мониторинга удаленного оборудования, транспорта или в туристических системах связи.

Встроенный GNSS-модуль позволяет определять координаты устройства и передавать их по LoRa. Акселерометр способен обнаруживать движение и запускать передачу события. Например, T-Echo Card можно установить на ворота, контейнер или другое удаленное оборудование и получать уведомление при изменении его положения.

Для взаимодействия с пользователем предусмотрены микрофон и динамик, а NFC позволяет использовать устройство вместе с метками и системами идентификации. На корпусе также установлен небольшой экран OLED с разрешением 72 × 40 пикселей. Он предназначен для вывода базовой информации о состоянии устройства, соединении и текущих параметрах.

За автономность отвечает аккумулятор в сочетании с солнечной панелью мощностью 0,25 Вт. Ее недостаточно для полноценного питания устройства при постоянной передаче данных и работе всех датчиков, но в полевых условиях она способна постепенно восполнять заряд аккумулятора и увеличивать автономность. Габариты T-Echo Card составляют 90 × 60 × 9,5 мм, устройство получило защиту IP66.

T-Echo Card уже продается в магазине LilyGo за 60 долларов.

Мы уже писали о нескольких устройствах той же компании LilyGo, построенных на похожей идее. T-Deck Max — более крупный коммуникатор за 110 долларов с E-ink-экраном и физической клавиатурой QWERTY — также использует LoRa для передачи данных без сотовой сети и поддерживает GPS. Также у компании есть T-Deck Plus — портативный программатор за 70 долларов с трансивером SX1262 LoRa.

Интерес к автономным LoRa-решениям не ограничивается продуктами LilyGo. Компания Seeed Studio выпустила MeshCore Starter Kit — набор из двух устройств для развёртывания собственной mesh-сети на базе LoRa с заявленной дальностью до 10 км. Один из узлов комплекта также оснащён солнечной панелью для автономной работы в полевых условиях.