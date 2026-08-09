Cloudflare: Через пять лет ИИ будет генерировать в тысячу раз больше интернет-трафика, чем люди

Cloudflare ожидает радикального изменения структуры интернет-трафика из-за стремительного развития искусственного интеллекта. По оценке финансового директора компании Томаса Зайферта, если нынешняя динамика сохранится, через пять лет автоматизированные системы будут генерировать в тысячу раз больше трафика, чем люди.

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В таком сценарии на человеческую активность придется всего около 0,1% интернет-трафика. При этом люди не станут меньше пользоваться интернетом: основной рост обеспечат ИИ-агенты, боты и другие программы, которые самостоятельно будут обращаться к сайтам и API, искать информацию, обмениваться данными и взаимодействовать между собой.

Cloudflare уже пришлось скорректировать собственные прогнозы. Ранее компания ожидала, что машинный трафик превысит человеческий лишь в 2027 году. Однако по ее собственным измерениям это произошло значительно раньше — уже в мае 2026 года.

Главным фактором такого ускорения стал искусственный интеллект. Распространение автономных ИИ-агентов переводит все больше интернет-операций из категории «человек — сервис» в формат «программа — программа». В результате количество автоматических запросов может расти намного быстрее, чем число людей в сети.

Такой сценарий станет серьезным испытанием для интернет-инфраструктуры. Тысячекратный перевес машинного трафика потребует более эффективных сетей, серверов и систем обработки запросов. Одновременно усложнится задача кибербезопасности: легитимные ИИ-агенты будет все труднее отличать от вредоносных ботов, сканеров, автоматизированных атак и систем массового сбора данных.

Прогноз Cloudflare прозвучал на фоне публикации финансовых результатов компании за второй квартал. Выручка составила $696 млн (рост на 36% в годовом выражении), однако чистый убыток вырос более чем втрое — до $205,7 млн. Несмотря на это, инвесторы позитивно отреагировали на отчет: акции компании на расширенных торгах прибавили около 16% благодаря более высокой, чем ожидалось, выручке и рекордному притоку крупных корпоративных клиентов.