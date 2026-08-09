SpaceX передумала: «тарелку» Starlink Mini пользователи снова могут получить бесплатно — до тех пор, пока пользуются тарифом за 130 долларов в месяц

SpaceX вернула бесплатную аренду компактной спутниковой антенны Starlink Mini для новых пользователей самого дорогого домашнего тарифа Residential Max в США и Канаде. Возможность, исчезнувшая в июне, снова появилась в условиях подключения на официальном сайте компании.

Residential Max стоит $130 в месяц. Его пользователи могут получить Starlink Mini без ежемесячной платы за аренду оборудования. Бесплатная аренда сохраняется, пока действует подписка на этот тариф.

Starlink Mini — компактная и мобильная версия терминала Starlink. Ее можно брать с собой в поездки и использовать за пределами дома, но для этого потребуется тариф Starlink Roam. При этом SpaceX дает владельцам Residential Max скидку 50% на планы Roam.

Параллельно компания ограничила возможности новой стандартной антенны Starlink V5. Этот терминал не поддерживает режим Standby стоимостью $10 в месяц, который позволяет временно перейти на минимальное подключение со скоростью около 0,5 Мбит/с, сохранив базовый доступ к спутниковому интернету.

Starlink V5 сейчас предлагается только вместе с тарифом Residential 100Mbps за $55 в месяц. Антенна стала компактнее и энергоэффективнее, но имеет ряд ограничений: в ней нет GPS-модуля, необходимого для некоторых сценариев использования в движении, а максимальная скорость загрузки составляет 375 Мбит/с (чуть меньше, чем у Starlink V4).

Получается, что сейчас SpaceX четче разделяет назначение своих терминалов. Покупателям дорогого Residential Max компания снова предлагает Starlink Mini на льготных условиях и скидку на мобильную связь, а вот «тарелка» Starlink V5 ориентирована прежде всего на стационарный домашний интернет — и она не поддерживает дешевый резервный режим.