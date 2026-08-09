Целых 40 Вт для встроенной графики: Intel готовит монструозный iGPU для Nova Lake-S (Core Ultra 400)

Intel готовит для настольных процессоров Nova Lake-S (Core Ultra 400) мощную встроенную графику, которая должна на равных конкурировать с iGPU настольных процессоров AMD Ryzen. По данным инсайдера Jaykihn, старшая версия iGPU Intel получит 12 ядер Xe3P и будет потреблять до 40 Вт — немало для встроенной графики.

Одна из конфигураций Nova Lake-S с таким iGPU получит 16 процессорных ядер: четыре производительных P-Core, восемь энергоэффективных E-Core и четыре маломощных LP-E Core. Всего процессор будет поддерживать 16 потоков.

Для самого процессора базовый лимит мощности (PL1) составляет 65 Вт, PL2 — уже 154 Вт. При этом только встроенная графика сможет получать до 40 Вт в режиме PL2, а ее продолжительный лимит PL1 будет составлять около 15–25 Вт.

Из-за этого Intel, предположительно, потребует от материнских плат две отдельные фазы питания VCCGT. Получается, производительность мощного iGPU будет зависеть не только от самого процессора и системы охлаждения, но и от возможностей конкретной платы.

Серьезно увеличить эффективность встроенной графики должен и кэш. 12-ядерная Xe3P якобы получит 20 МБ L2 — на четверть больше, чем 16 МБ у 12-ядерной Xe3 в Panther Lake. Для iGPU это особенно важно: встроенная графика использует общую оперативную память системы, которая значительно уступает по пропускной способности собственной видеопамяти дискретных видеокарт.

Xe3P появится не только в настольных процессорах. Различные варианты 12-ядерной графики ожидаются в мобильных CPU, а некоторым мобильным процессорам Nova Lake-H приписывают необычную конфигурацию с двумя блоками по четыре Xe3P.

Выход настольных Nova Lake-S ожидается в начале 2027 года.