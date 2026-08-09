Корпус толщиной всего 4,5 мм и две половины, соединенные шарниром, но прочность на высшем уровне: Samsung Galaxy Z Fold 8 пережил жестокий краш-тест

Блогер пытался выгнуть Galaxy Z Fold 8 в обратную сторону, но у него не получилось

Samsung Galaxy Z Fold 8 выдержал жесткий тест на прочность от блогера JerryRigEverything. Но несмотря на тонкий корпус и складную конструкцию, смартфон не удалось сломать даже при попытке согнуть его в направлении, противоположном штатному складыванию.

Одним из главных испытаний стала проверка на устойчивость к песку и пыли — традиционно слабому месту складных смартфонов. Galaxy Z Fold 8 получил защиту IP48: устройство защищено от воды, однако полной защиты от мелких частиц у него нет. Во время эксперимента в шарнир попало большое количество песка. Несмотря на это, механизм не вышел из строя сразу и продолжил работать.

Внутренний гибкий AMOLED-дисплей ожидаемо оказался самым уязвимым элементом смартфона. Его поверхность защищена мягким пластиковым слоем, который гораздо легче поцарапать, чем обычное стекло. Новые титановые слои Flex Titanium под экраном повышают жесткость конструкции, но не защищают саму поверхность дисплея от механических повреждений.

Самым показательным стал тест на изгиб. Блогер пытался согнуть Galaxy Z Fold 8 руками в направлении, противоположном нормальной работе шарнира. Корпус заметно деформировался под нагрузкой, но не сломался (при том, что толщина устройства в раскрытом состоянии составляет всего 4,5 мм).

Тест наглядно показывает, насколько складные смартфоны Samsung стали прочнее по сравнению с первыми поколениями. Galaxy Z Fold 8 лучше переносит попадание песка и серьезные механические нагрузки. Слабые места по-прежнему есть: внутренний экран легко поцарапать, а полноценной защиты от мелкой пыли и песка у складного флагмана Samsung пока нет.