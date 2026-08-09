Только за один месяц китайцы заказали у Airbus 165 самолетов, из них 25 — широкофюзеляжные

У Airbus нет проблем с заказами, но выдача авиалайнеров пока заметно отстает

Airbus в июле 2026 года получил заказы на 204 пассажирских самолета, однако с учетом 66 отмен чистый результат составил 138 машин. С начала года европейский авиастроитель набрал уже более тысячи чистых заказов.

Крупнейшей сделкой июля стал заказ лизинговой компании SMBC Aviation Capital сразу на 100 самолетов семейства A320neo. Еще 40 машин заказала китайская Hainan Airlines. China Eastern пополнила портфель Airbus заказом на 25 широкофюзеляжных A330-900.

Активными заказчиками стали и авиакомпании Саудовской Аравии. Лоукостер flynas заказал 25 самолетов, а Riyadh Air добавил к своему портфелю еще шесть дальнемагистральных Airbus A350-1000.

Спрос высокий, но производство отсает от прошлых месяцев. В июле Airbus передал авиакомпаниям и лизинговым компаниям 67 самолетов. Это соответствует результату июля 2025 года, но заметно меньше предыдущих месяцев: в июне было поставлено 89 машин, а в мае — 81.

Основой июльских поставок стали узкофюзеляжные самолеты семейства A320neo. Клиенты получили 37 A321neo и 18 A320neo. Еще шесть поставленных машин пришлось на A220-300. Из широкофюзеляжных самолетов Airbus передал заказчикам четыре A350-900, два крупнейших A350-1000 и два A330-900.

За первые семь месяцев 2026 года Airbus поставил в общей сложности 418 самолетов против 373 за аналогичный период прошлого года.

Однако до годовой цели еще далеко. Airbus рассчитывает поставить в 2026 году около 870 самолетов. После 418 машин за январь–июль компании необходимо передать еще 452 самолета за оставшиеся пять месяцев — в среднем более 90 машин ежемесячно.

Спрос при этом остается очень высоким. С января по июль Airbus получил 1090 валовых заказов. После учета отмен в портфеле осталось 1024 чистых заказа — более чем вдвое больше числа фактически поставленных за тот же период самолетов.