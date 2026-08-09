Чертежи Boeing 737 и 787 появились в даркнете — за архив данных просят $200 тысяч

Хакер выставил на продажу 70 ГБ инженерной документации, которая связана с производством самолетов Boeing 737 и 787. За архив в даркнете злоумышленник просит около $200 тыс., при этом готов обсуждать цену.

Предполагаемым источником утечки называется американская SEKISUI Aerospace, входящая в японскую Sekisui Chemical. Компания производит авиационные компоненты из композитных и термопластичных материалов и является поставщиком для программ Boeing 737 и 787.

По утверждению продавца, в архиве находятся рабочие чертежи в PDF, инженерные STEP-файлы, трехмерные модели, спецификации материалов и комплектующих, данные о производственной оснастке и описания технологических процессов изготовления отдельных деталей.

Особый интерес представляют реальные каталожные номера Boeing и документация, связанная с элементами фюзеляжа, крыла, силовых конструкций и интерьера самолетов. В архиве якобы также есть объемные модели сборочной оснастки и подробные описания отдельных производственных операций.

Часть документов, как утверждается, содержит маркировку, связанную с экспортным контролем США. Если файлы действительно подлинные, их продажа может представлять не только угрозу информационной безопасности, но и создавать проблемы с соблюдением американских ограничений на передачу и экспорт определенной технической информации.

SEKISUI Aerospace сотрудничает не только с Boeing. Среди ее клиентов и партнеров называются Spirit AeroSystems, Triumph Group, NASA, Lockheed Martin и Northrop Grumman. При этом никаких подтверждений того, что утечка затрагивает секретные материалы всех этих организаций, нет.