Компактная зарядка-«карточка» с мощностью 80 Вт и нитридом галлия — всего 30 долларов. Pandaer PTC16 от Meizu вышла в продажу

У нее три порта, и все USB-C

Принадлежащий Meizu бренд Pandaer представил компактное зарядное устройство PTC16 мощностью до 80 Вт. Новинка получила GaN-компоненты, сразу три порта USB-C и корпус толщиной всего 13,9 мм.

Габариты адаптера составляют 85,5 × 50 × 13,9 мм, масса — 99 граммов. Основной USB-C выдает до 80 Вт при использовании фирменной технологии Meizu mCharge. Для сторонних устройств через USB Power Delivery 3.0 и PPS доступно до 65 Вт. Два других порта USB-C также поддерживают мощность до 65 Вт каждый, поэтому PTC16 способен заряжать не только смартфоны и планшеты, но и питать некоторые ноутбуки.

При подключении двух устройств мощность распределяется по схемам 45+20 Вт или 45+15 Вт в зависимости от используемых портов. Если занять все три разъема, основной USB-C сможет отдавать до 45 Вт, а два остальных — по 15 Вт.

Pandaer PTC16 поддерживает протоколы Meizu mCharge, USB PD 3.0, PPS, AVS, Huawei FCP и SCP, а также Qualcomm Quick Charge 4+.

Pandaer PTC16 уже продается в официальном магазине бренда на TMall за 229 юаней — около $32. С учетом купонов цену можно снизить до 149 юаней, то есть примерно до $21.