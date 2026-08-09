Турбо-версия Dimensity 7500 и большой экран AMOLED с тонкой рамкой: iQOO Z11 показали на официальных изображениях

iQOO начала раскрывать характеристики смартфона iQOO Z11 перед его официальной премьерой, запланированной на 20 августа. Компания уже подтвердила, что смартфон получит крупный 6,83-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей и станет первым устройством на индийском рынке с новой SoC MediaTek Dimensity 7500 Turbo.

Изображение: iQOO через Gizmochina Источник изображения

Аппарат получит экран 3D Curved AMOLED: стекло будет загибаться на боковые грани корпуса. Дисплей займет 93,82% площади передней панели, тонкие рамки должны сделать экран визуально еще больше.

Изображение: iQOO через Gizmochina Источник изображения

На опубликованных изображениях также видна тонкая боковая рамка, она, судя по всему, будет металлической. 4-нанометровая SoC MediaTek Dimensity 7500 Turbo будет обеспечивать не очень высокую производительность — 1,2 млн баллов в AnTuTu согласно официальным данным. Ранее Z11 появился в базе Geekbench AI. Протестированный аппарат имел 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 16. Толщина корпуса смартфона составит 7,99 мм, масса — 199 граммов.