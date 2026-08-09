Турбо-версия Dimensity 7500 и большой экран AMOLED с тонкой рамкой: iQOO Z11 показали на официальных изображениях

Диагональ изогнутой панели AMOLED составит 6,83 дюйма

Мобильные телефоны

iQOO начала раскрывать характеристики смартфона iQOO Z11 перед его официальной премьерой, запланированной на 20 августа. Компания уже подтвердила, что смартфон получит крупный 6,83-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей и станет первым устройством на индийском рынке с новой SoC MediaTek Dimensity 7500 Turbo.

Изображение: iQOO через Gizmochina
Изображение: iQOO через Gizmochina
Источник изображения

Аппарат получит экран 3D Curved AMOLED: стекло будет загибаться на боковые грани корпуса. Дисплей займет 93,82% площади передней панели, тонкие рамки должны сделать экран визуально еще больше.

Изображение: iQOO через Gizmochina
Изображение: iQOO через Gizmochina
Источник изображения

На опубликованных изображениях также видна тонкая боковая рамка, она, судя по всему, будет металлической. 4-нанометровая SoC MediaTek Dimensity 7500 Turbo будет обеспечивать не очень высокую производительность — 1,2 млн баллов в AnTuTu согласно официальным данным. Ранее Z11 появился в базе Geekbench AI. Протестированный аппарат имел 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 16. Толщина корпуса смартфона составит 7,99 мм, масса — 199 граммов.

 

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