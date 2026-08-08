Land Cruiser, подвинься. В Россию едет большой рамный полноприводный внедорожник: официальные продажи JAC JS9 стартуют до конца осени 2026 года

Будут варианты как с бензиновым мотором, так и с дизельным

JAC планирует до конца осени 2026 года вывести на российский рынок новый рамный внедорожник JS9. Об этом Autonews.ru сообщил источник внутри китайской компании. Более точную дату премьеры пока не называют.

JAC JS9 — полноценный рамный внедорожник с полным приводом. В России его планируют предложить с двумя типами двигателей — бензиновым и дизельным. В основе JS9 лежит платформа пикапа JAC T9, который уже официально продается в России — и является одной из самых популярных моделей в своем сегменте. Ожидается, что технически внедорожник будет во многом унифицирован с T9.

Российский JAC T9 сейчас предлагается с 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 224 л.с. Альтернативой выступает 2,0-литровый турбодизель мощностью 163 л.с. Аналогичные или близкие по характеристикам агрегаты могут использоваться и на JS9.