С дизайном как у Ferrari, полным приводом и 585 л.с.: представлен кроссовер Luxeed RX от Huawei и Chery

Он будет конкурировать с Xiaomi YU7

Китайский бренд Luxeed, созданный Chery совместно с Huawei, представил новый электрический кроссовер RX. Эта модель будет конкурировать с Xiaomi YU7, который в Китае стоит от 253 500 юаней (примерно 2,95 млн рублей). Стоимость Luxeed RX пока не объявлена, но он может оказаться доступнее конкурента — хотя бы для первых покупателей.

В дизайне Luxeed RX заметны черты Ferrari Purosangue и Xiaomi YU7. Ранее Luxeed заявляла об участии в разработке бывшего шеф-дизайнера Ferrari.

Спереди — узкие светодиодные фары, крупные черные воздухозаборники и затемненный логотип. Над лобовым стеклом расположен лидар для работы электронных ассистентов вождения. Двери получили выдвижные ручки флажкового типа.

Покупателям предложат задне- и полноприводные версии. Мощность базового RX — 371 л.с., а топовая двухмоторная модификация развивает 585 л.с.

Для кроссовера предусмотрены три варианта тяговых батарей: одна емкостью 81,1 кВт·ч и две по 100 кВт·ч. Предполагается, что аккумуляторы на 100 кВт·ч могут отличаться производителем и химическим составом, но Luxeed пока не раскрывает подробности.

Заявленный запас хода также зависит от конкретной версии. Базовый RX способен проезжать до 700 км (CLTC), а одна из модификаций со 100-киловаттной батареей — до 852 км (CLTC).

Luxeed входит в автомобильную экосистему Huawei: Chery отвечает за производство, а Huawei участвует в создании технологий и программно-аппаратных решений автомобилей.