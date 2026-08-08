Самый «злой» Volkswagen Tiguan: Volkswagen Tiguan R нового поколения с мотором от Golf засняли на гоночной трассе

Под капотом более 300 «лошадей»

Авто и транспорт

Volkswagen готовит первый Tiguan R нового поколения — самую мощную версию кроссовера, он получит технику от Golf R. Практически серийный прототип без камуфляжа заметили по дороге на Нюрбургринг, где автомобиль проходит финальные испытания.

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Источник изображения: Carscoops

Внешность будущего Tiguan R уже почти полностью раскрыта. От обычного Tiguan заряженную версию отличают более агрессивный передний бампер, крупные воздухозаборники и фирменные шильдики R. Сзади — четыре выхлопные трубы как один из главных атрибутов мощных моделей Volkswagen R.

Замеченный прототип получил колесные диски Audi, которые, скорее всего, являются временными и до серийной версии не доберутся. В заднем бампере также видны декоративные элементы, стилизованные под сетчатые воздуховоды.

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Источник изображения: Carscoops

Под капотом самого мощного Tiguan пропишется 2,0-литровый турбомотор EA888 от актуального Golf R мощностью около 333 л.с. Двигатель будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Motion.

Кроссоверу также приписывают активный задний дифференциал с системой векторизации тяги (тоже как у Golf R). Он способен перераспределять крутящий момент между задними колесами, помогая машине активнее проходить повороты.

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Источник изображения: Carscoops

Новинка должна составить конкуренцию Toyota RAV4 GR Sport. Volkswagen делает ставку на мощный бензиновый турбомотор, DSG и продвинутый полный привод, в то время как у кроссовера Toyota гибридная силовая установка с электромеханическим вариатором.

На североамериканском рынке новый Tiguan R, скорее всего, не появится. Американская версия Tiguan конструктивно отличается от европейской и фактически является близким родственником европейского Tayron. Поэтому спортивная модификация в первую очередь предназначена для Европы и других рынков, где продается европейский Tiguan.

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