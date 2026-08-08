Самый «злой» Volkswagen Tiguan: Volkswagen Tiguan R нового поколения с мотором от Golf засняли на гоночной трассе

Volkswagen готовит первый Tiguan R нового поколения — самую мощную версию кроссовера, он получит технику от Golf R. Практически серийный прототип без камуфляжа заметили по дороге на Нюрбургринг, где автомобиль проходит финальные испытания.

Внешность будущего Tiguan R уже почти полностью раскрыта. От обычного Tiguan заряженную версию отличают более агрессивный передний бампер, крупные воздухозаборники и фирменные шильдики R. Сзади — четыре выхлопные трубы как один из главных атрибутов мощных моделей Volkswagen R.

Замеченный прототип получил колесные диски Audi, которые, скорее всего, являются временными и до серийной версии не доберутся. В заднем бампере также видны декоративные элементы, стилизованные под сетчатые воздуховоды.

Под капотом самого мощного Tiguan пропишется 2,0-литровый турбомотор EA888 от актуального Golf R мощностью около 333 л.с. Двигатель будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Motion.

Кроссоверу также приписывают активный задний дифференциал с системой векторизации тяги (тоже как у Golf R). Он способен перераспределять крутящий момент между задними колесами, помогая машине активнее проходить повороты.

Новинка должна составить конкуренцию Toyota RAV4 GR Sport. Volkswagen делает ставку на мощный бензиновый турбомотор, DSG и продвинутый полный привод, в то время как у кроссовера Toyota гибридная силовая установка с электромеханическим вариатором.

На североамериканском рынке новый Tiguan R, скорее всего, не появится. Американская версия Tiguan конструктивно отличается от европейской и фактически является близким родственником европейского Tayron. Поэтому спортивная модификация в первую очередь предназначена для Европы и других рынков, где продается европейский Tiguan.