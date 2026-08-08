Новый Airbus A350F прошел важнейшую проверку перед первым полетом

Airbus завершила важнейший этап подготовки нового грузового A350F к первому полету — наземные вибрационные испытания Ground Vibration Test (GVT). Тесты прошли в Тулузе в течение трех дней. Они должны были подтвердить, что конструкция самолета будет предсказуемо вести себя при аэродинамических и вибрационных нагрузках.

Во время испытаний Airbus намеренно раскачивала самолет на разных частотах, используя два метода. В первом случае задействовали собственные аэродинамические поверхности A350F, которые двигались с заданными частотами. Во втором применялись внешние электродинамические вибраторы, установленные в ключевых точках конструкции — на законцовках крыльев, в хвостовой части фюзеляжа и на двигателях.

За реакцией самолета следила сеть акселерометров. Инженеры в реальном времени измеряли ускорения и резонансные колебания, а полученные после каждого цикла данные оперативно анализировали. Это позволяло при необходимости корректировать программу следующих испытаний.

Главная задача GVT — проверить точность компьютерных моделей A350F. По результатам испытаний Airbus уточняет конечно-элементную и аэроупругую модели, которые используются для расчета нагрузок, деформаций и допустимых режимов полета.

Для сбора данных компания объединила штатную систему летной испытательной аппаратуры FTI с дополнительными автономными датчиками, установленными специально для GVT. Такой подход позволил получить большой объем информации без существенного увеличения продолжительности испытаний.

Результаты оказались обнадеживающими: реальные характеристики A350F хорошо совпали с расчетами. Сейчас инженеры завершают их обработку и уточняют математическую модель самолета.

Подготовка к GVT заняла около двух лет. В ней участвовали специалисты по финальной сборке, системам управления полетом, вибрационным испытаниям, летной аппаратуре, аэродинамике, аэроупругости и распределению массы.

Успешное завершение наземных вибрационных испытаний открывает дорогу к первому полету A350F. После начала летной программы Airbus проведет еще более важную серию проверок — летные вибрационные испытания. Они должны пройти в первые три месяца испытательной программы.

Во время этих тестов инженеры будут постепенно увеличивать допустимые скорости и высоты, проверяя самолет на устойчивость к флаттеру — опасным самовозбуждающимся колебаниям крыла, оперения и других элементов конструкции. В конечном итоге A350F планируется довести до расчетной максимальной скорости пикирования и предельного числа Маха.

До GVT Airbus уже провела наземные испытания первого летного A350F на линии финальной сборки в Тулузе. Параллельно в Бремене проверялись механизм огромной грузовой двери главной палубы и система загрузки грузов.

Теперь программа A350F переходит от наземной отработки к полетам. Именно результаты летных испытаний и проверок на флаттер станут одними из ключевых этапов сертификации нового грузового самолета перед его допуском к коммерческой эксплуатации.