Всего 12 км между аппаратами: в космосе сделали невероятно детальный снимок старой японской ракеты H-IIA

Компания HEO показала детальную фотографию отработавшей ступени японской ракеты H-IIA, снятую прямо из космоса во время сближения с другим космическим аппаратом. Снимок сделали с расстояния около 12 км — разрешение составило примерно 5 см на пиксель.

Для создания таких снимков HEO использует технологию Non-Earth Imaging — съемку спутников, ступеней ракет и других объектов непосредственно с орбиты. Такой подход позволяет получать изображения значительно более высокого качества и оценивать не только внешний вид, но и поведение объектов в космосе.

На снимке запечатлен оставшийся на орбите корпус ступени H-IIA. По данным HEO, такие вытянутые объекты могут находиться в состоянии гравитационно-градиентной стабилизации. Из-за разницы силы притяжения Земли на разных участках ступени ее ориентация постепенно выстраивается определенным образом относительно планеты.

Фактическое наблюдение позволяет проверить, насколько поведение отработавшей ступени соответствует расчетным моделям. По снимкам можно оценивать вращение и ориентацию объекта, а также отслеживать изменения его состояния.

Такие данные особенно важны для мониторинга космического мусора и оценки потенциально опасных сближений. Чем точнее операторы понимают, как ведут себя неуправляемые объекты на орбите, тем лучше они могут прогнозировать их движение и риски для действующих спутников.

Фактически HEO показала космический мусор с очень высокой детализацией. Теперь отработавшие ракетные ступени можно рассматривать не только как точки на радаре, но и непосредственно изучать в космосе.