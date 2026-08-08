Всего 12 км между аппаратами: в космосе сделали невероятно детальный снимок старой японской ракеты H-IIA

С разрешением 5 см на пиксель

Наука и космос

Компания HEO показала детальную фотографию отработавшей ступени японской ракеты H-IIA, снятую прямо из космоса во время сближения с другим космическим аппаратом. Снимок сделали с расстояния около 12 км — разрешение составило примерно 5 см на пиксель.

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Источник изображения: HEO

Для создания таких снимков HEO использует технологию Non-Earth Imaging — съемку спутников, ступеней ракет и других объектов непосредственно с орбиты. Такой подход позволяет получать изображения значительно более высокого качества и оценивать не только внешний вид, но и поведение объектов в космосе.

На снимке запечатлен оставшийся на орбите корпус ступени H-IIA. По данным HEO, такие вытянутые объекты могут находиться в состоянии гравитационно-градиентной стабилизации. Из-за разницы силы притяжения Земли на разных участках ступени ее ориентация постепенно выстраивается определенным образом относительно планеты.

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Источник изображения: HEO

Фактическое наблюдение позволяет проверить, насколько поведение отработавшей ступени соответствует расчетным моделям. По снимкам можно оценивать вращение и ориентацию объекта, а также отслеживать изменения его состояния.

Такие данные особенно важны для мониторинга космического мусора и оценки потенциально опасных сближений. Чем точнее операторы понимают, как ведут себя неуправляемые объекты на орбите, тем лучше они могут прогнозировать их движение и риски для действующих спутников.

Фактически HEO показала космический мусор с очень высокой детализацией. Теперь отработавшие ракетные ступени можно рассматривать не только как точки на радаре, но и непосредственно изучать в космосе.

 

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