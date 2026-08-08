20-ядерная платформа Nvidia RTX Spark N1X обошла топовые 16-ядерные AMD Ryzen AI Max+ 395 и Intel Core Ultra X9 388H в Geekbench

В Geekbench 7 протестировали обе версии Nvidia RTX Spark N1X — и 20-ядерную, и 18-ядерную

Новая платформа Nvidia RTX Spark N1X появилась в базе Geekbench 7 сразу в двух конфигурациях — 18- и 20-ядерной. Системы, наделенные 64 ГБ памяти, тестировались с Windows 11 on ARM.

Старшая версия N1X получила 20-ядерный процессор с двумя кластерами по 10 ядер и базовой частотой 4,0 ГГц. Встроенный GPU на архитектуре Blackwell располагает 6144 ядрами CUDA. В Geekbench 7 система набрала 2570 баллов в однопоточном и 23 126 баллов в многопоточном тесте.

Вторая конфигурация оснащена 18 ядрами по схеме 10+8 и работает на частоте 3,9 ГГц. Графическая часть также проще — 5120 ядер CUDA, но объем памяти — те же 64 ГБ. Результат — 2541 балл в однопоточном тесте и 21 776 баллов в многопоточном.

Особенно интересно сравнение с AMD Ryzen AI Max+ 395, одним из самых производительных процессоров для компактных Windows-систем. Он получил 16 ядер Zen 5, встроенную Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5 и поддержку до 128 ГБ LPDDR5X.

Средний результат Ryzen AI Max+ 395 в Geekbench 7 составляет около 2429 баллов в одноядерном и 20 609 баллов в многоядерном тесте. Таким образом, 20-ядерный N1X оказался примерно на 6% быстрее в однопоточном режиме и на 12% — при нагрузке на все ядра.

С Intel Core Ultra X9 388H ситуация складывается иначе. Этот 16-ядерный мобильный процессор Panther Lake с графикой Arc B390 набирает около 2767 баллов в одноядерном и 19 304 баллов в многоядерном тесте. N1X уступает ему примерно 7% в однопоточной производительности, но выигрывает около 20% при использовании всех ядер.

До Apple M5 Max новому чипу Nvidia пока далеко. По 19 результатам Geekbench 7 18-ядерная версия M5 Max в среднем набирает около 3766 баллов в одноядерном и 35 527 баллов в многоядерном режиме. Поэтому 20-ядерный N1X отстает примерно на 32% и 35% соответственно.

Geekbench в первую очередь оценивает производительность CPU, а графическая часть N1X остается практически за рамками такого сравнения. GPU Blackwell с 6144 ядрами CUDA может обеспечить серьезное преимущество в задачах искусственного интеллекта, но эти возможности результаты Geekbench не отражают.