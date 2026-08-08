OnePlus бесплатно раздает пользователям магнитные беспроводные зарядки, но достанутся они не всем

OnePlus подтвердила уход с рынков Европы и Северной Америки и запустила прощальную акцию для европейских пользователей. Владельцам устройств бренда предлагают бесплатно получить магнитную беспроводную зарядку AIRVOOC мощностью 50 Вт, но количество подарков ограничено.

Акция проходит в Великобритании, Германии, Испании и Франции. Чтобы получить зарядное устройство, пользователю нужно подписаться на рассылку Oppo через региональный сайт компании, а затем связать учетную запись OnePlus с аккаунтом Oppo.

На все четыре страны выделили всего 5600 зарядных устройств AIRVOOC 50W. Отдельных квот для рынков нет: подарки распределяются между участниками из всех стран в порядке подачи заявок. Поэтому акция закончится сразу после того, как запас зарядок будет исчерпан.

Требование связать аккаунты OnePlus и Oppo выглядит особенно символично — теперь пользователям OnePlus фактически предлагают перейти в экосистему Oppo.

Помимо бесплатной зарядки, участникам акции обещают дополнительные скидки на продукцию Oppo (смартфоны в них не участвуют).