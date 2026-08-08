BMW уже не будет прежней: компания запустила в серийное производство новейший электроседан BMW i3 — он проезжает более 900 км на одной зарядке

BMW запустила в серийное производство на своем заводе в Мюнхене электрический седан i3. Уже с 2027 года предприятие должно полностью перейти на выпуск исключительно электромобилей.

Мюнхенский завод выпускает автомобили с 1950-х годов и теперь переживает одну из крупнейших трансформаций в истории. BMW построила новый кузовной цех для i3 и будущих моделей семейства Neue Klasse, модернизировала финальную сборку и логистику, а также открыла новый центр выдачи автомобилей.

По данным BMW, модернизация завода, новые производственные технологии и более тесная координация между подразделениями и поставщиками позволили снизить производственные расходы примерно на 10%.

Новый i3 не имеет почти ничего общего с компактным электрическим хетчбэком, который компания выпускала ранее под тем же названием. Теперь индекс i3 получил электрический седан на базе 3 Series, построенный на архитектуре Neue Klasse. BMW рассчитывает, что модель станет одним из главных конкурентов Tesla Model 3.

Прием заказов на i3 стартовал в середине июня, и BMW заявляет о высоком спросе. Компания уже наращивает производство, хотя точный объем выпуска пока не раскрывает. По словам производителя, интерес к новому седану оказался даже выше, чем к электрическому iX3, который за первые месяцы собрал более 50 тыс. заказов.

Первой на рынок выходит версия BMW i3 50 xDrive с двумя электромоторами и полным приводом. Мощность двух электромоторов составляет 463 л.с., крутящий момент — 645 Н·м, разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды.

Автомобиль получил тяговую батарею емкостью 108,7 кВт·ч, заявленный запас хода —906 км по циклу WLTP, и это делает новый i3 одним из самых «дальнобойных» электромобилей BMW.

Электрическая система построена на 800-вольтовой архитектуре и поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 400 кВт. По расчетам BMW, 10 минут на достаточно мощной станции позволяют добавить около 423 км пробега.

Запуск нового i3 фактически начинает финальный отсчет для автомобилей с ДВС на главном заводе BMW. Пока предприятие продолжает выпускать машины с разными типами силовых установок, но уже с 2027 года исторический мюнхенский завод должен стать первым предприятием BMW, полностью перешедшим на производство электромобилей.