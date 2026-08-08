В России создали радиационно-стойкий процессор для космоса, но он «опоздал» на 288 дней — разработчику выставили счет на 290 млн рублей

Минпромторг потребовал от российского разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль» выплатить 290,1 млн рублей неустойки за нарушение сроков разработки радиационно-стойкого процессора для космической и оборонной техники. Об этом сообщает CNews.

Контракт на опытно-конструкторскую работу «Обработка-И10» стоимостью 603,7 млн рублей заключили еще 30 октября 2017 года. Завершить разработку планировали к 20 ноября 2019 года, однако один из ключевых этапов удалось выполнить только 3 сентября 2020 года — почти на год позже установленного срока.

Основная часть неустойки связана с изготовлением опытных образцов и их испытаниями. Этот этап задержали на 288 дней, за что Минпромторг начислил 285,18 млн рублей пени. Еще 10 дней просрочки по этапу разработки рабочей документации обошлись в 4,95 млн рублей. В итоге сумма требований достигла 290,1 млн рублей — почти половины стоимости всего контракта.

При этом сама разработка не провалилась. В НТЦ «Модуль» сообщили CNews, что контракт полностью исполнен, а созданный в рамках проекта процессор уже выпускается серийно. Претензии ведомства связаны именно с нарушением сроков, а не с невозможностью создать работоспособный чип.

Главной задачей проекта было импортозамещение радиационно-стойких зарубежных процессоров семейства PowerPC. Российский чип должен был заменить E2V PC7448 британской компании e2v — специализированный процессор для работы в экстремальных условиях.

Такие микросхемы применяются в бортовой электронике спутников, авиационной и оборонной технике. На момент заключения контракта, согласно техническому заданию, прямого российского аналога процессора такого класса не существовало.

По условиям «Обработки-И10» требовалось разработать радиационно-стойкий процессор с суперскалярной архитектурой и организовать его серийное производство. В основе должен был использоваться 64-разрядный процессорный модуль PowerPC 470S с частотой не менее 200 МГц.

На одном кристалле также должны были разместить контроллеры SpaceWire, Ethernet, UART и GPIO, а также контроллер внешней памяти. Интерфейс SpaceWire особенно важен для космической техники, поскольку предназначен для высокоскоростного обмена данными между системами космических аппаратов.

От процессора требовалась высокая радиационная стойкость, необходимая для длительной работы за пределами защитной атмосферы Земли. Техническое задание предусматривало среднюю наработку на отказ не менее 132 тыс. часов, то есть более 15 лет, и срок сохраняемости до 25 лет.

НТЦ «Модуль» работает в российской микроэлектронике с 1992 года и занимается разработкой процессоров, систем на кристалле и СВЧ-компонентов, в том числе для космической и оборонной техники. Разработки предприятия применяются в спутниковой связи, навигации и системах радиоэлектронной борьбы.