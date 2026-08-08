Дефицит GeForce RTX 5090 дошел до абсурда: видеокарту продают только в комплекте с восемью материнскими платами

В другом комплекте — четыре Radeon RX 9060 XT в нагрузку к Asus ProArt RTX 5090 OC

Дефицит топовых видеокарт GeForce RTX 5090 привел к странным и даже абсурдным предложениям продавцов на Тайване: некоторые магазины практически перестали продавать флагманскую видеокарту Nvidia отдельно — вместо этого покупателям предлагают приобрести её только в составе огромных комплектов с материнскими платами, процессорами, блоками питания и даже другими видеокартами.

Самый абсурдный комплект построен вокруг Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G: в нагрузку к одной RTX 5090 дают сразу восемь материнских плат Gigabyte и блок питания мощностью 1000 Вт. При этом платы довольно разношерстные: две модели на чипсете B860M, одна X870E и сразу пять плат на чипсете B850. За весь комплект просят около $7480.

Сами по себе 8 материнских плат и блок питания стоят примерно $1600. Таким образом, GeForce RTX 5090 оценена в примерно $6000. Иными словами, покупатель не только получает кучу ненужных материнских плат, но и видеокарту по обычной (не низкой) цене, хотя обычно покупка «железа» комплектом обходится дешевле.

В другом комплекте предлагается MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC. Вместе с ней пользователя «нагружают» тремя материнскими платами MSI MPG X870E Carbon, двумя B650M Gaming Plus и процессором AMD Ryzen 9 9950X3D. Стоимость набора — около $8500.

Есть и вариант с дополнительными видеокартами вместо материнских плат: вместе с Asus ProArt RTX 5090 OC покупателю предлагаются четыре Radeon RX 9060 XT производства Asus. Такой комплект обойдется в $7720.

Еще один набор включает внешнюю Gigabyte Aorus RTX 5090 AI BOX с подключением через Thunderbolt 5, материнскую плату X870E Aorus Master, три B850M Force и две GeForce RTX 5060. Цена — $8280.